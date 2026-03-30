Tragedia escolar sacude a Hill Country: estudiante abre fuego contra su maestra en Texas

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad escolar de Bulverde enfrenta una mañana de profunda consternación tras un incidente violento en sus instalaciones educativas. El despliegue policial inmediato transformó el entorno académico en una zona de investigación bajo estricta vigilancia.

Agentes de diversas corporaciones acudieron al llamado de emergencia para asegurar el perímetro y garantizar la integridad del personal administrativo. Los protocolos de seguridad se activaron de forma automática para proteger a cientos de jóvenes presentes en el edificio.

La Oficina del Sheriff del Condado Comal confirma que un estudiante disparó contra maestra en Texas y reportan que el menor perdió la vida este lunes 30 de marzo. Se conoció que, el agresor, de 15 años, murió en la preparatoria Hill Country College Preparatory tras el ataque.

¿Cuál es el estado de la docente tras los disparos?

La maestra afectada recibió atención médica de urgencia y los equipos de rescate la trasladaron de inmediato a un hospital en San Antonio. Hasta este momento, los médicos mantienen bajo reserva su estado de salud oficial y su identidad permanece protegida por las autoridades.

El atacante falleció en el lugar de los hechos, aunque la policía todavía no esclarece las circunstancias exactas de su deceso. Los investigadores recolectan evidencia balística y testimonios para determinar si el joven actuó solo durante la agresión armada.

Los elementos de seguridad del Condado Comal ratifican que la situación está contenida y no existe una amenaza activa para otros planteles. El campus permanece cerrado mientras los peritos de criminalística realizan el levantamiento de pruebas necesarias para el expediente judicial.

¿Cómo evacuaron el plantel por las acciones violentas?

Las autoridades escolares ordenaron un confinamiento total (lockdown) apenas escucharon las primeras detonaciones de arma de fuego en los pasillos. Minutos después, los autobuses del distrito trasladaron a los alumnos hacia la Bulverde Middle School para agilizar la entrega a sus padres.

El jefe de policía local pidió a los residentes evitar la zona de Hill Country College Preparatory para permitir el libre paso de patrullas. Decenas de patrullas bloquean los accesos principales mientras el equipo de respuesta táctica finaliza el registro de cada salón de clases.

Los padres de familia recibieron notificaciones mediante el sistema de mensajería de emergencia para acudir al punto de reunificación establecido. El ambiente de angustia predomina en las afueras de la escuela secundaria mientras los jóvenes abandonan el sitio bajo custodia.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube