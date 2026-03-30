Lo sorprendieron cuando intentaba secuestrar a una niña: revelan video del incidente

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Un hombre resultó detenido, tras ser acusado por el intento de secuestro contra una niña, de apenas cuatro años, quien estaba en una lavandería con su madre.

Autoridades de la Policía de la Policía del Condado de Suffolk, en Long Island (Nueva York, EEUU), informaron que la infante fue localizada sana y salva tras ser raptada por un extraño, quien la sacó del establecimiento sin que su madre se percatara.

Se llevó a la niña tras un descuido de la madre

Posteriormente, los funcionarios identificaron al presunto secuestrador como Carlos Corte, de 38 años de edad. El sospechoso está acusado de sacar a la niña por la parte de atrás dl local conocido como Laundry Kingdom, en la localidad de Patchogue.

La madre de la pequeña denunció su desaparición luego del rapto, que se registró después del mediodía de este sábado. Los oficiales se presentaron en el sitio y revisaron las cámaras de seguridad, para conocer cómo ocurrió el rapto y poder identificar al sospechoso.

Identifican y capturan al secuestrador

En medio del rastreo de la zona, la menor fue descubierta por su madre en el área de juegos infantiles de la biblioteca Patchogue-Medford, a pocos metros de la lavandería.

Corte, quien es residente de la misma comunidad, fue acusado de secuestro en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Asimismo, tenía una orden de arresto pendiente.

El sospechoso quedó bajo custodia en la Sexta Comisaría y está pautado que comparezca ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip el próximo domingo.

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