Trump afirma que hubo "cambio de régimen" en Irán y asoma toma de su infraestructura petrolera

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el panorama geopolítico este domingo al asegurar que el actual conflicto bélico ya ha provocado un “cambio de régimen” de facto en Irán. El mandatario se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán en el corto plazo, a pesar de la escalada de violencia en Medio Oriente.

“Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro… pero hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras una visita a Miami.

Un nuevo panorama en Teherán

Según el mandatario, la muerte de numerosos líderes iraníes durante el primer mes de guerra ha transformado la estructura de mando en el país persa.

Nueva interlocución: Trump enfatizó que ahora lidian con un grupo de personas "totalmente diferente".

Control energético: El Gobierno estadounidense evalúa tomar el control de la infraestructura petrolera de Irán. No se descarta una acción militar sobre la isla de Kharg, el punto neurálgico de las exportaciones de crudo iraní.

El Estrecho de Ormuz: ¿Un gesto de tregua?

En un giro inesperado, Trump anunció que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el Estrecho de Ormuz este lunes. Según el presidente, Teherán aceptó esta medida como un "regalo" y una "señal de respeto" hacia los Estados Unidos, lo que para la Casa Blanca es un indicio de que las negociaciones van por buen camino, reseñan agencias de noticias internacionales.

Tambores de guerra y presencia militar

Pese al discurso optimista de Trump, la realidad en el terreno es de máxima alerta:

Despliegue masivo: EEUU. mantiene cerca de 50.000 efectivos en la región. El Centcom confirmó la llegada del buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 soldados adicionales. Ultimátum: El mandatario pospuso hasta el 6 de abril la amenaza de destruir las centrales eléctricas iraníes si no se garantiza el desbloqueo total del Estrecho de Ormuz. Respuesta iraní: El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Washington de planear una "incursión terrestre" en secreto mientras habla de paz en público. Aseguró que sus tropas están "esperando" a los soldados estadounidenses.

El costo del conflicto

Desde que estalló el conflicto el pasado 28 de febrero, la cifra de bajas estadounidenses asciende a 13 militares fallecidos y más de 300 heridos. Según las últimas encuestas, más del 50% de la población de EEUU se opone firmemente a una invasión terrestre en territorio iraní.

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