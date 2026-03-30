Washington DC modifica su toque de queda para jóvenes: ¿Hasta cuándo estará activo?

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El Concejo de Washington DC votará la próxima semana una medida urgente para extender el toque de queda juvenil hasta el mes de septiembre, con el objetivo de frenar las reuniones masivas de adolescentes que han derivado en violencia.

La propuesta, impulsada por la concejala Brooke Pinto, busca eliminar la fecha de expiración del 15 de abril para cubrir de manera ininterrumpida las vacaciones de primavera y la temporada de verano.

Causas

Esta decisión responde directamente a incidentes recientes, como el tiroteo ocurrido en Navy Yard tras una concentración de 200 jóvenes según detalla el Tiempo Latino.

Este tiroteo ha generado una presión importante sobre las autoridades locales para garantizar el orden en los espacios públicos del Distrito.

Toque de queda

Las denominadas "zonas de toque de queda" funcionan actualmente en cuatro puntos estratégicos de la ciudad y han demostrado ser una herramienta preventiva eficaz para disuadir peleas planificadas y disturbios nocturnos.

Según los líderes legislativos, mantener esta normativa permite que la Policía Metropolitana gestione mejor sus recursos limitados sin tener que improvisar despliegues ante convocatorias virales en redes sociales.

Aunque el debate genera opiniones divididas sobre el impacto en los derechos de los menores no violentos, la prioridad del gobierno local se centra en evitar vacíos legales que comprometan la seguridad ciudadana durante los meses de mayor actividad turística y recreativa en la capital.

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