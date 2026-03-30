Niño de dos años muere trágicamente: hallan su cuerpo en un tanque de agua

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Un niño, de apenas dos años de edad, falleció de manera trágica cerca de su vivienda tras caer accidentalmente en un tanque de agua.

El lamentable incidente se registró este sábado 28 de marzo, en el sector Buenos Aires de La Vela de Coro, municipio Colina del estado Falcón.

Según los reportes preliminares de lamentable hecho, el niño caminó hasta una propiedad cercana y fue entonces cuando cayó accidentalmente en un tanque subterráneo.

Hallaron al niño dentro de un tanque de agua

Cuando los familiares del infante notaron la desaparición del niño, comenzaron a buscarlo desesperadamente; lamentablemente, todo terminó cuando encontraron al pequeño dentro del depósito de agua.

De inmediato, sus allegados lo trasladaron hasta el Ambulatorio Wilfredo Medina de la localidad, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales, reseñó Notitarde.

Cicpc investiga el lamentable incidente

En el lugar se presentaron funcionarios del Centro de Coordinación Policial para resguardar el área; mientras que funcionarios de la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las investigaciones pertinentes.

Los detectives de la policía científica procedieron a levantar el cadáver del menor de edad para su traslado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Coro.

Las averiguaciones de rigor están en marcha para esclarecer los detalles de este lamentable suceso.

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