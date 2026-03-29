Se dedicaban al secuestro de comerciantes: operativo termina con tres delincuentes neutralizados

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Un fuerte enfrentamiento armado entre comisiones mixtas de seguridad dejó como saldo tres presuntos delincuentes abatidos en la región zuliana.

En el operativo participaron funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) de la Policía Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según la información preliminar, los sujetos estaban identificados por su presunta participación en el secuestro de los hermanos comerciantes de origen asiático Zengli Geli y Liao Sen, quienes permanecieron cautivos durante 20 días antes de ser rescatados el pasado 22 de marzo en el kilómetro 238 de la carretera Lara-Zulia.

Vínculos criminales y oficial herido

Las autoridades señalaron que los abatidos pertenecían a las estructuras criminales conocidas como “El Adrián” y “El Virolo”, organizaciones presuntamente dedicadas a secuestros y extorsiones en la Costa Oriental del Lago.

Durante el intercambio de disparos, un funcionario del CONAS resultó herido por arma de fuego y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

Evidencia e incautación

En el lugar fueron incautados dos fusiles de asalto, identificados como modelos KH y VR15, además de varias armas cortas, abundante munición y un vehículo utilizado presuntamente por la banda para cometer hechos delictivos.

Detenciones y despliegue continuo

También fue detenida una mujer y retenida una camioneta Jeep Cherokee color verde, la cual quedó a la orden de las autoridades. Los organismos de seguridad mantienen un despliegue en toda la jurisdicción para ubicar al resto de los integrantes de estas organizaciones criminales que operan en el estado Zulia.

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