Extraoficial | Reportan situación irregular en túnel de Turimiquire: esto se sabe

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Una situación de emergencia se registró en el túnel del sistema Turimiquire, en la población de Santa Fe.

De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió el pasado sábado, 28 de marzo, cuando al menos 10 obreros que trabajaban en la reparación de la estructura para devolverle el agua a Cumaná resultaron afectados.

El caso se dio a conocer a través de reportes del periodista Luis Alfredo Betancourt en Radio 2000 y el medio digital Canal NVH.

¿Qué se sabe del derrumbe?

Según información extraoficial, los trabajadores se encontraban en el interior de la estructura realizando labores para recuperar el servicio de agua potable, el cual mantiene a la ciudad de Cumaná en crisis desde hace más de un mes.

En pleno desarrollo de las tareas, el grupo quedó atrapado. Un solo trabajador logró salir por sus propios medios para pedir ayuda. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas que no pudieron salir a tiempo.

El incidente generó una rápida movilización. Aunque no hay un reporte oficial de las autoridades, el área se encuentra completamente tomada por los cuerpos de seguridad mientras los familiares esperan noticias en las cercanías del lugar.

Versiones del suceso

De acuerdo con el medio Noticias058, sobre lo que ocurrió dentro del túnel existen dos teorías. La primera apunta a que se produjo un nuevo derrumbe en el área que dejó encerrados a los operarios. La segunda versión señala que los trabajadores pudieron haber sufrido una falta de oxígeno o una intoxicación por los gases que botan las máquinas que utilizaban en el sitio, lo que provocó que perdieran el conocimiento.

¿Qué más se conoce?

Tras la alerta dada por el único obrero que logró salir, se activó un operativo de emergencia. En horas de la tarde y noche llegó al sitio un helicóptero de las fuerzas oficiales con paramédicos y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para intentar sacar a los afectados. Los cuerpos de seguridad acordonaron la zona y no permiten el paso de particulares.

Se espera que a medida que los operarios sean rescatados del túnel, sean llevados de urgencia al ambulatorio de Santa Fe, ubicado en el municipio Sucre, para que los médicos los atiendan.

La noticia continua en desarrollo...

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