Detienen a mujer por venta de multivitamínicos sin permiso sanitario en Caracas: modus operandi

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Una mujer fue detenida en la ciudad de Caracas por vender medicamentos y multivitamínicos sin los respectivos permisos sanitarios.

El director del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística (Cicpc), Douglas Rico, informó los detalles del caso a través de su cuenta en Instagram.

Venta ilícita de medicamentos en Caracas

De acuerdo con el reporte de Rico, se trata de una muje ridentificada como Kunty Yudaramy Olivero Contreras de 44 años, quien estuvendiendo medicamentos y suplementos multivitamínicos sin permiso sanitario alguno.

Asimismo, resalta que la detención la ejecutaron los funcionarios de la División de Investigaciones de Salud Pública. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Baralt, de la parroquia San Juan, del municipio Libertador en caracas.

Durante la captura, la mujer mantuvo una actitud bastante agresiva contra los funcionarios, además de vociferar palabras obscenas y amenazas.

Modus operandi

En este sentido, Rico explicó que Olivero traía medicamentos, suplementos y multivitaminicos de distintos tipos desde el extranjero y evitaba los controles aduaneros.

Al evitar los controles de aduana, esos productos no poseen el permiso ni el registro sanitario de los entes reguladores, por lo que se desconocen los componentes y principios activos, lo que "pone en riesgo la salud de las personas que lo consumen".

Tras la captura de Olivero, se le incautó como evidencia diferentes tipos de medicamentos, suplementos y vitamínicos.

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