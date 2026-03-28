Misión evangélica termina en tragedia: accidente fatal en Yaracuy deja tres muertos y múltiples heridos

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En las últimas horas, se reportó un trágico accidente de tránsito en la zona alta de la parroquia Campo Elías, municipio Bruzual.

De acuerdo con medios locales, el suceso dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete heridas la noche del pasado viernes, 27 de marzo.

Las víctimas formaban parte de un grupo de aproximadamente 30 personas que se trasladaban en una unidad de transporte público por una vía rural del sector, informó el Diario Yaracuy Al Día.

¿Qué se conoce sobre el accidente?

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro ocurrió cuando el vehículo circulaba por el tramo La Laguna - La Puente. El grupo, conformado por miembros de una congregación cristiana del estado Lara, se encontraba en la zona realizando labores de evangelización cuando el viaje terminó en desastre.

Causa del siniestro

Las investigaciones iniciales apuntan a que una falla en los frenos provocó que el conductor perdiera el control de la buseta. El vehículo impactó violentamente contra una vivienda, lo que causó el vuelco de la unidad.

En el siniestro, el transporte terminó aplastando a dos mujeres que habían logrado salir del vehículo apenas segundos antes del impacto fatal.

Identidad de las víctimas

Fuentes extraoficiales confirmaron que los fallecidos son dos mujeres y un hombre. Por su parte, los siete lesionados fueron atendidos de emergencia por los organismos de seguridad que se desplegaron en el lugar del accidente para brindar los primeros auxilios y trasladar a los afectados a centros asistenciales cercanos.

Cuerpos policiales y entes de rescate acudieron al sitio para resguardar la escena y gestionar el levantamiento del accidente.

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