Arresto domiciliario para venezolano implicado en fatal accidente: adulto mayor falleció

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Un hombre venezolano está bajo investigación por su vinculación con un fatal accidente que cobró la vida de un adulto mayor.

El implicado recibió la medida de arresto domiciliario nocturno, además de régimen de presentación con firma quincenal y arraigo nacional en Chile, mientras avanzan las investigaciones del caso.

Venezolano arrolló a un adulto mayor

Con respecto al accidente, se pudo conocer que el ciudadano venezolano, con estatus migratorio irregular, conducía una motocicleta bajo los efectos del alcohol en la localidad de Coronel.

En medio de su trayecto, chocó contra un ciclista adulto mayor, quien falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

El fatal siniestro se registró en calle Los Diaguitas al llegar a 2 Oriente, entre las poblaciones Jorge Alessandri y Huertos Familiares de dicha comuna.

Responsabilidad compartida por el incidente

El venezolano quedó identificado como Adrián Villalobos Prieto, de 37 años de edad, quien se encuentra de forma irregular en Chile. El acusado fue formalizado por “conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte” y “lesiones”, debido a que manejaba la motocicleta junto a un acompañante.

El informe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito consignó que la víctima fatal, correspondiente a un adulto mayor de 77 años, conducía su bicicleta en contra del sentido del tránsito. Debido a este último detalle, se determinó la “responsabilidad compartida” de ambos implicados en el siniestro vial.

Tras decretarse las medidas cautelares, se fijó un plazo para investigar de 90 días, reseñó BioBioChile.

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