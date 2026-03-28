¡Alerta! Megahueco en Caracas causa vuelco de una gandola

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Este sábado 28 de marzo, los vecinos de San Pedro, en Caracas, se llevaron un terrible susto, luego de que un camión de carga pesada terminara hundido en un enorme hueco en plena vía pública.

El colapso del asfalto no solo dejó atrapado al vehículo, sino que provocó una situación de alto riesgo ambiental y sanitario en las cercanías de la Plaza Tiuna.

¿Qué ocurrió?

Al momento del impacto, el cargamento que transportaba el camión se soltó y golpeó el pavimento, causando la ruptura de varios contenedores. Esto generó un derrame inmediato de hipoclorito de sodio, conocido comúnmente como cloro líquido, el cual comenzó a extenderse por la calle, obligando a las autoridades a actuar con rapidez para evitar intoxicaciones masivas.

Emergencia química en la zona

De acuerdo con los reportes oficiales, se estima que cerca de 50 litros de cloro se derramaron sobre el asfalto tras el accidente. La situación activó de inmediato a la unidad de Materiales Peligrosos de los Bomberos de Caracas, quienes llegaron al sitio para contener el líquido.

El fuerte olor y la naturaleza del químico representaban una amenaza para los residentes y transeúntes de la zona.

Control y labores de rescate

Los bomberos lograron neutralizar el químico y establecer un perímetro de seguridad para evitar que las personas se acercaran al área afectada.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni lesionadas por el hundimiento o por el contacto con la sustancia. Sin embargo, el paso por el sector se mantiene completamente restringido mientras se realizan las maniobras de extracción del camión.

Recomendaciones a los conductores

Debido a que el vehículo pesado sigue atascado en el socavón, se recomienda a todos los ciudadanos evitar las vías adyacentes a la Plaza Tiuna. Las labores de retiro de la unidad y el saneamiento total de la vía podrían tardar varias horas, por lo que se sugiere tomar rutas alternas para evitar el congestionamiento y posibles riesgos residuales.

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