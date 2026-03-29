Mató a un joven en una gasolinera y lo capturaron 30 años después: así logró esconderse de las autoridades

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Autoridades de Miami-Dade están cerca de cerrar un caso que permaneció abierto durante más de 30 años. Se trata del asesinato de un joven, ocurrido en una gasolinera del condado, por un hombre, cuyo juicio está en curso.

El presunto homicida fue extraditado desde Perú a EEUU, se trata de Christian Miguel Orosco, señalado como responsable del crimen ocurrido en 1996.

El acusado se presentó ante un tribunal del condado esta semana, donde enfrenta un cargo de asesinato. Su audiencia fue reprogramada para permitir la presencia de su abogado privado.

Huyó a Perú tras cometer el crimen

De acuerdo con información oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), el día del crimen, la víctima, James Schwarz, de 23 años, recibió varios disparos en una gasolinera.

Los investigadores detallaron que, antes del tiroteo, hubo una confrontación verbal entre ambos.

La reconstrucción de los hechos reveló que el sospechoso, quien tenía 18 años en ese momento, se aproximó a Schwarz y le disparó en múltiples ocasiones antes de abandonar el lugar. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde falleció por causa de las heridas.

Posteriormente, se emitió una orden de arresto contra Orosco. Sin embargo, su paradero se mantuvo desconocido durante un largo período, lo que convirtió el crimen en uno de los casos sin resolver activos dentro del sistema judicial local, reseñó Diario Las Américas.

Trabajaba como controlador de tránsito aéreo con una identidad falsa

Años después, la Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a un sospechoso, quien utilizaba una identidad falsa, se hacía llamar Eduardo Enrique Albarracín Trillo. Al revisar su expediente, se encontraron alertas internacionales que permitieron vincular ese nombre con una persona buscada por asesinato en Estados Unidos.

Las verificaciones biométricas confirmaron que se trataba de Orosco, por lo que las autoridades lo detuvieron.

Según los registros, el acusado llevaba una vida aparentemente estable y trabajaba como controlador de tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, lugar en el que fue arrestado en 2025.

El proceso de extradición permitió su traslado hasta el sur de la Florida. Tras su presentación inicial, el juez ordenó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza mientras avanza el proceso penal.

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