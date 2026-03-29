Encuentran muerto a hombre de 50 años en hotel de San Antonio: esto se sabe

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Un hombre de 57 años fue hallado sin vida la tarde del pasado sábado 28 de marzo en el interior de una habitación de un hotel ubicado en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, estado Táchira.

De acuerdo con la información preliminar, el Cuerpo de Bomberos de la frontera recibió una alerta sobre una situación irregular en el establecimiento, situado en el barrio Curazao.

Al llegar al lugar, los funcionarios ingresaron a una de las habitaciones donde localizaron al ciudadano sin signos vitales.

Tras la verificación correspondiente, los efectivos confirmaron el fallecimiento del hombre, cuya identidad no ha sido divulgada oficialmente por las autoridades.

Autoridades iniciaron las investigaciones

El caso fue notificado de inmediato al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo encargado de adelantar las averiguaciones, según información de La Nación Web.

Funcionarios de este cuerpo policial se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las causas del deceso, por lo que el caso permanece bajo investigación.

Foto: Cortesía

San Antonio del Táchira, por su condición de ciudad fronteriza, registra un constante movimiento de personas y actividad comercial, lo que convierte a hoteles y posadas en espacios de frecuente tránsito.

Este tipo de hechos suele generar preocupación entre residentes y visitantes, mientras los organismos de seguridad avanzan en las experticias para determinar si se trató de una muerte natural o si existen otros elementos involucrados.

Se espera que en las próximas horas o días los organismos competentes ofrezcan mayor información sobre este suceso ocurrido en la entidad tachirense.

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