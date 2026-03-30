Lo buscaban por un crimen violento: capturan a venezolano con alerta de Interpol

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano, con alerta de Interpol, resultó detenido por su presunta vinculación con un caso de sicariato.

De acuerdo con los reportes sobre la captura del acusado, la Brigada de Investigación del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile y la oficina de Interpol de ese país participaron en la operación.

Trabajaba como chofer para una plataforma digital

La detención del ciudadano venezolano, de 24 años de edad, se realizó en la comuna de Maipú, en la región Metropolitana. Se pudo conocer que el presunto delincuente trabajaba como conductor para una plataforma digital por aplicación móvil.

Asimismo, las autoridades locales indicaron que el detenido estaría vinculado con bandas criminales transnacionales, entre estas acusaciones, señalaron que el delincuente sería integrante del “Tren de Aragua”.

Según la publicación de BioBioChile, el imputado está bajo investigación por un caso de sicariato que se registró en San Martín de Porres, en Perú.

El venezolano huyó de Perú tras cometer el crimen

La información conocida sobre el crimen indicó que, en esa región peruana, bandas criminales sostienen una disputa territorial con el grupo conocido como Antitrén, ambas agrupaciones se dedicarían a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras huir del territorio peruano, el individuo permanecía con notificación roja de Interpol por este caso de homicidio en modalidad de sicariato. El venezolano Estaba prófugo desde septiembre de 2024. El mismo ingresó a Chile por un paso no habilitado.

El acusado será trasladado hasta Perú, donde enfrentará el debido proceso legal.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube