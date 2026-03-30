Crimen violento en un reconocido supermercado: mató a puñaladas a un cliente mientras hacía sus compras

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Un hombre murió tras ser víctima de un violento ataque cuando hacía sus compras en un reconocido supermercado en la localidad de Garland, en Dallas, Texas.

De acuerdo con los reportes del crimen violento, los funcionarios policiales se presentaron en el establecimiento Fiesta Mart, en South First Street, poco después de las 8:00 de la noche, tras recibir un reporte sobre el incidente.

Mató a puñaladas a un hombre en el supermercado

La víctima fatal era un hombre de 39 años de edad, identificada como Franky Seleyma Arredondo Barrios.

El infortunado falleció en un hospital, poco tiempo después del brutal ataque. De acuerdo con el informe de las autoridades, murió por consecuencia de una herida de arma blanca.

Un sospechoso, identificado como Juan Pedro Reyes, de 32 años de edad y residente de Garland, se entregó ante las autoridades, presuntamente, por su relación con el asesinato, según informó la policía.

El agresor se entregó ante las autoridades

Reyes se encuentra detenido en el Centro de Detención de Garland. Aún no se ha fijado una fianza.

La policía indicó que se iniciaron los procedimientos para determinar las circunstancias en las que se generó el apuñalamiento, así como el motivo por el cual el agresor atacó al hombre en el supermercado.

De igual manera, se solicitó a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Garland.

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