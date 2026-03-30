Por Telegram: detenido joven en Caracas por vender contenido íntimo de su ex

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Simón Rodríguez, capturaron a un joven de 21 años en la parroquia El Recreo tras ser acusado de difundir y comercializar material íntimo de su expareja sentimental en Telegram.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles de la aprehensión.

De acuerdo con lo informado por Rico, el detenido quedó identificado como Yerinson Gabriel Martínez Monasterio.

Tras recibir la denuncia y realizar el rastreo informático correspondiente, los sabuesos del Cicpc lograron dar con el paradero de Martínez en el municipio Libertador, procediendo a su inmediata aprehensión.

Según las investigaciones técnico-científicas, Martínez utilizaba la aplicación de mensajería instantánea Telegram para ofrecer y vender contenido sexual de la víctima.

El hombre lograba obtener beneficios económicos mediante estas transacciones ilícitas, exponiendo la privacidad de la mujer sin su consentimiento.

Las autoridades determinaron que el actuar del joven no solo vulneró la integridad digital de la víctima, sino que también le causó un grave daño psicológico.

El caso quedó puesto a la orden del Ministerio Público (MP).

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