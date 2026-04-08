Incendios forestales, calima y lluvias: ¿Cómo debes prepararte para abril en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de abril, el territorio nacional inicia formalmente su temporada de lluvias, un cambio impulsado principalmente por el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, que actualmente se mueve desde el sur hacia el norte.

Así lo dio a conocer el profesor jubilado del departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCV, Valdemar Andrade, en entrevista con Noticiero Venevisión.

Destacó que, con el incremento progresivo de las lluvias, se espera un alivio en las condiciones ambientales críticas de los últimos meses.

La humedad favorecerá la disminución de los incendios forestales y ayudará a disipar la calima, mejorando considerablemente la calidad del aire y la visibilidad.

Dinámica atmosférica: Convergencia y Ondas Tropicales

Andrade explicó que el fenómeno principal es el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical, la cual se desplaza desde el sur (10° Sur) hasta el norte (10° Norte).

"Esta situación es la que origina prácticamente la mayor cantidad de lluvias en el país, conjuntamente con las ondas tropicales, que representan el otro elemento importante de la temporada", señaló el experto de la UCV.

Pronóstico de temperaturas

En cuanto al comportamiento del termómetro para este mes de abril, el profesor Andrade estima que:

Se mantendrá similar al de marzo, rondando los 29°C.

Podrían registrar un ligero aumento, lo que implica noches y madrugadas menos frescas en comparación con los meses anteriores.

Con la llegada de estas primeras lluvias, se recomienda a la población y a las autoridades locales iniciar las labores preventivas de mantenimiento en drenajes y cauces de ríos para recibir de forma segura el ciclo invernal.