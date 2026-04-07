Delcy Rodríguez dará un mensaje claro al país este miércoles 8 de abril: recibió una propuesta de la CEV

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que este miércoles 8 de abril dirigirá un mensaje "claro" a la nación.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con líderes de diversas comunidades religiosas, orientado a fortalecer el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática.

Rodríguez adelantó que su intervención estará centrada en la unidad nacional y el rechazo a las medidas coercitivas internacionales.

“Mañana me voy a dirigir al país con un mensaje muy claro, con una convocatoria: el consenso en Venezuela es rechazar las sanciones y exigir el cese del bloqueo económico, para que el país pueda respirar y sanar”, afirmó la funcionaria.

Alianza con el sector interreligioso

Durante el acto, el secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, José Antonio Da Conceicao, entregó a Rodríguez una carta del Foro Interreligioso Venezolano.

El documento propone pautas estratégicas para la agenda nacional con el objetivo de impulsar la convivencia ciudadana.

Al recibir las propuestas, la presidenta encargada señaló que la denominada “situación humanitaria” es una consecuencia directa de las "heridas sociales y económicas" provocadas por el bloqueo.

Mesas de trabajo para la atención social

En respuesta a la iniciativa religiosa, Rodríguez propuso la instalación inmediata de una mesa de trabajo junto a la Vicepresidencia Social. El objetivo es que las instituciones religiosas sumen esfuerzos en la atención de los sectores más vulnerables.

“Lo que ustedes están proponiendo es fundamental para la atención de la población en áreas de la salud, educación y protección social”, concluyó Rodríguez, destacando la importancia de la labor humanitaria de las iglesias en el país.