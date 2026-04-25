Eventos gratuitos en Caracas para ir en familia el fin de semana: 25 y 26 de abril

Suscríbete a nuestros canales

No hay excusas para quedarte en casa este fin de semana lleno de eventos gratuitos en Caracas.

Podrás asistir en familia y hay opciones en distintos horarios para este sábado 25 y domingo 26 de abril.

¿Cuál es la agenda disponible?

En la Concha Acústica de Baruta se presentará el musical con entrada libre, Peter Pan Jr.

También habrá un festival gastronómico en la Plaza Alfredo Sadel este sábado y domingo.

En el Centro Traki La Trinidad habrá una Feria del Libro hasta el domingo 26 de abril.

La Expo Remodelación también estará abierta hasta el domingo en los espacios del CCCT.

Por su parte, la Alcaldía de Chacao invita para el 26 de abril, en el parque Aruflo de La Floresta, al registro y reconocimiento de aves.

También habrá actividades deportivas en el Parque Cerro Verde el día domingo.

La agenda es extensa e incluye; proyecciones cinematográficas, conciertos, tertulias, artesanía y más que puedes consultar en la siguiente publicación:

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube