Bajan las ventas: comerciantes de La Candelaria denuncian impacto por prohibición de estacionar

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En el casco histórico de La Candelaria, comerciantes reclaman que perdieron los beneficios para que los clientes se estacionen, lo que impacta directamente en sus ventas.

Según sus declaraciones, esta medida se aplicó en Semana Santa para permitir que las personas pudieran trasladarse con mayor facilidad en las cercanías de la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria.

No obstante, tres semanas después, aseguran que la orden sigue activa, prohibiendo así que los clientes estacionen.

¿Qué dicen los comerciantes de La Candelaria?

José Mejía, representante de la tienda Mi Mundo, compartió que por órdenes de los organismos de seguridad está prohibido estacionar vehículos (carros y motos) frente a sus locales. Solo pueden aparcarse si se trata de vehículos de carga y descarga de inventario, lo que suele ser por pocos minutos.

Reclama que la medida les quita los beneficios que tenían para que los compradores estacionaran, lo que les perjudica directamente porque los clientes se van al no tener dónde estacionar.

"No tenemos prioridad con ninguno de nuestros clientes", expresó.

Detalló que antes los clientes llegaban a los locales, compraban y se retiraban en un margen de pocos minutos. Ahora que no cuentan con un espacio para aparcar se retiran inmediatamente, lo que afecta a las ventas de los locales.

Otro comerciante afectado, representante de Stic Store, agregó que se ven perjudicados ya que "así sea rapidito, el cliente se va porque no tiene a dónde estacionar".

La situación no solo afecta a Mi Mundo y Stic Store, ya que es toda la manzana que rodea a la plaza e iglesia de La Candelaria. Las tiendas mencionadas se encuentra exactamente en la esquina de La Cruz.

Los comercios en esquina de Candilito, esquina de Alcabala y esquina de Urupal también son perjudicados. Estos se encuentran específicamente en la avenida Urdaneta, avenida Este 0, avenida Norte 13 y avenida Norte 11.

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