La UCAB lanza programa de becas para jóvenes venezolanos que regresan al país

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La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) lanzó una oportunidad académica con apoyo económico para los jóvenes venezolanos que regresan al país.

"Observar desde afuera te permitió entender nuevas formas de hacer las cosas y ahora esa perspectiva es tu mayor recurso. Al volver, es natural sentir que el entorno es distinto, pero en nuestra comunidad no hace falta que des explicaciones: aquí tus ganas de superarte y tus aspiraciones encuentran un lugar donde multiplicarse. En la #UCAB, dejas de ser un observador para unirte a la red de personas que están diseñando el futuro del país con ideas frescas y compromiso real", reza la publicación en Instagram de la dicha casa de estudios.

¿Qué ofrece la UCAB a los jóvenes que regresan a Venezuela?

La Universidad ofrece un 30% de apoyo económico para la formación, a través de su nuevo programa de becas para retornados.

"Es el momento de transformar tus vivencias en proyectos concretos y ocupar el lugar que te corresponde en la construcción de lo que viene", señalan,



¿Qué necesitas?

Ser bachiller ⁠Haber estado mínimo dos (02) años fuera del país Haber regresado a Venezuela entre diciembre de 2025 y la fecha de la postulación

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