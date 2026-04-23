¡Honor a las letras! La UCAB otorga su máxima distinción a la escritora Ana Teresa Torres

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La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en una emotiva ceremonia, otorgó la Orden UCAB, que es su máxima distinción, a la escritora y psicóloga venezolana Ana Teresa Torres.

En el campus Montalbán, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, a sus 80 años, Torres fue reconocida por una trayectoria que el Consejo de la Orden calificó como “brillante, creativa y multifacética”, refiere una NDP.

La autora, egresada como psicóloga de la misma casa de estudios en 1968, sobresale tanto en la literatura como en la docencia universitaria y en la investigación.

En su intervención agradeció a los maestros de los sesenta que influyeron en su formación profesional.

"Una voz femenina de una densidad jamás vista antes”

Jaime Bello-León, director de la UCAB, trazó una semblanza de la homenajeada y dijo que su palabra fue “un faro de civilidad” en momentos confusos.

Al respecto, resaltó que Torres otorgó a la mujer en la literatura una complejidad propia, recorriendo con maestría desde la novela histórica, el relato policial, hasta el ensayo y el diario.

Su carrera literaria comenzó en 1984 con Relato frente al mar, obra que ganó el Concurso Anual de Cuentos que organiza el diario El Nacional.

Por su parte, el rector Arturo Peraza destacó que la figura de Torres es un ejemplo para que los jóvenes escuchen sus llamados y trabajen por la construcción del país.

Con más de veinte libros publicados y una veintena de premios nacionales e internacionales, la escritora sigue siendo un referente de honestidad y esperanza para los venezolanos.

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