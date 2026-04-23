Elisa Vegas encabeza concierto especial con El Sistema: fecha y horarios programados

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La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta se prepara para ofrecer una presentación especial el próximo 25 de abril.

El evento tendrá lugar en la Sala Simón Bolívar, ubicada en el sector de Quebrada Honda, y contará con la participación destacada de la maestra Elisa Vegas en la dirección musical.

Esta actividad forma parte de la agenda cultural organizada por El Sistema para las próximas semanas. Además de este concierto principal, la institución preparó una programación variada que busca llevar la música a diferentes espacios y públicos, reforzando su compromiso con la difusión artística en el país.

Repertorio clásico y solistas destacados

En esta ocasión, la directora ofrecerá una propuesta musical que combina el estilo clásico con el romanticismo, buscando dar una interpretación fresca a piezas fundamentales del repertorio universal.

El concierto iniciará con la Sinfonía Nº 104 de Joseph Haydn, una obra que destaca por sus influencias folclóricas. Seguidamente, el clarinetista Henry Pérez subirá al escenario para interpretar el Concierto para clarinete Nº 2 de Carl Maria von Weber, una pieza maestra del romanticismo que resalta por su carácter operístico y el protagonismo técnico del instrumento.

Homenaje al nacionalismo español

El cierre de la presentación estará dedicado a Manuel de Falla con la interpretación de El Amor Brujo, que contará con la participación de la mezzosoprano Darielis Guerrero. La inclusión de esta obra es significativa, ya que este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del reconocido compositor español.

Ciclo de Tchaikovsky y gala de jazz

La programación también incluye un concierto de la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda este jueves 23 de abril, bajo la dirección de Adrián Ascanio, dedicado exclusivamente a las obras de Tchaikovsky.

Además, el 30 de abril, la Simón Bolívar Big Band Jazz celebrará el Día Internacional del Jazz con un tributo que incluye arreglos exclusivos del músico australiano James Morrison.

Entradas y horarios de atención

Los interesados en asistir a estas funciones pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Goliiive o directamente en las taquillas de Quebrada Honda.

El horario de atención en taquilla es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y los sábados y domingos a partir de las 9:00 a.m.

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