¡Maracaibo celebra el Día del Libro! Agenda gratuita llega a la Biblioteca del Zulia: detalles

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Maracaibo celebra el Día Mundial del Libro con una programación cultural amplia y gratuita que se desarrollará del 22 al 25 de abril.

La ciudad se convierte en el centro de la primera Feria Itinerante del Libro y la Palabra del Zulia (FILPEZ), un evento que busca fortalecer el hábito de la lectura y promover la producción literaria en la región.

La Biblioteca Pública del Zulia “María Calcaño” será el principal punto de encuentro de esta iniciativa, que reúne actividades dirigidas a todo público y destaca la importancia del libro como herramienta de formación y memoria colectiva.

Reconocimiento a escritores y cronistas zulianos

Uno de los momentos más significativos de la feria será la entrega de 50 reconocimientos a cronistas y escritores del estado Zulia. Esta distinción resalta el trabajo de quienes han contribuido a documentar la historia y la identidad cultural de la región.

Estos autores representan distintas generaciones y territorios, y han mantenido viva la tradición oral y escrita del Zulia a través de sus obras, investigaciones y relatos.

Programación cultural diversa y gratuita

La FILPEZ contará con una agenda variada diseñada para todos los públicos, con actividades enfocadas en la literatura, el arte y la formación cultural. Entre las principales destacan:

Exposiciones de libros y novedades editoriales

Presentaciones de obras literarias

Talleres creativos para niños y adultos

Escenificaciones artísticas en vivo

Charlas con escritores, editores y promotores de lectura

Expansión del evento en el estado Zulia

La feria no se limitará a la capital zuliana, ya que también llegará a 12 municipios del estado gracias a la Red de Bibliotecas Públicas del Zulia. Entre ellos se incluyen Maracaibo, Cabimas, Lagunillas, Machiques, Santa Rita, Mara, Baralt, San Francisco y otros.

En la ciudad de Maracaibo, la programación se desarrollará en diversos espacios culturales y educativos. Estos puntos servirán como sedes para encuentros literarios, presentaciones y actividades formativas.

Entre los lugares habilitados destacan la Biblioteca Pública María Calcaño, La Estancia, Librerías del Sur, la Sala de Lectura Lía Bermúdez, el Centro Cultural Vidal Calderón y varias salas comunitarias distribuidas en la ciudad.

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