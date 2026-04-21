Atención caraqueños: ¿A qué hora debes sacar la basura para evitar multas?

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La Alcaldía de Caracas emitió un recordatorio oficial sobre los horarios obligatorios para la disposición de residuos en las avenidas principales de la ciudad con el objetivo de optimizar la recolección de desechos sólidos en la capital,

​"El orden en la ciudad depende de que todos cumplamos nuestra parte. Para evitar sanciones, recuerda si estás en las avenidas principales; llevar tus residuos a los contenedores", señaló la alcaldía en su cuenta de Instagram.

Horarios establecidos para avenidas principales

Turno Diurno: De 6:00 AM a 7:00 AM.

Turno Nocturno: De 5:00 PM a 6:00 PM.

Fuera de estos lapsos, la alcaldía señaló que queda terminantemente prohibido colocar bolsas o desperdicios en las áreas designadas, ya que esto entorpece las rutas de recolección y afecta la salubridad del entorno.

Sanciones económicas

La Alcaldía también advirtió que la puntualidad es clave para evitar infracciones. Según lo establecido en la normativa vigente, toda persona que incurra en el incumplimiento de estos horarios o deposite residuos de forma inadecuada será sancionada.

Indicaron que se aplicará un cargo equivalente al pago en bolívares de 30 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

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