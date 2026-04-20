Comenzaron las multas a infractores este 20 de abril: horarios para botar la basura en Caracas

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La Alcaldía de Caracas recuerda a los ciudadanos los horarios establecidos para la recolección de desechos en las principales avenidas de la capital.

Quien no cumpla con las horas estimadas será sancionado.

"Queremos una Caracas impecable, y eso depende de que todos cumplamos nuestra parte", se indica en un publicación de Instagram, difundida a través de la cuenta de Supra Caracas.

¿Cuáles son los horarios para botar la basura?

Según la información proporcionada, los nuevos horarios de recolección son los siguientes:

Diurno: 06:00 am a 07:00 am.

Nocturno: 05:00 pm a 06:00 pm.

De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del Municipio Bolivariano Libertador, la sanción por incumplimiento de estos horarios equivale al pago en bolívares de 30 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, en este caso, euro.

Los horarios de recolección de desechos están en vigor. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a cumplir con estas medidas para mantener el orden y la higiene en la capital venezolana.

La ley también prohíbe:

Arrojar o abandonar basura, escombros o cualquier tipo de residuo en la vía pública, parques, jardines, terrenos baldíos, quebradas o cualquier otro lugar no autorizado.

Verter líquidos contaminantes en la vía pública o en el sistema de drenaje.

Quemar basura o cualquier tipo de material que genere contaminación ambiental.

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