¡Atención usuarios! Saime informa que suspenderá sus servicios este 23 de abril: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la interrupción de sus actividades en el estado Portuguesa durante el miércoles 23 de abril.

Dicha medida fue comunicada a través de sus canales oficiales, donde se explicó que todas las oficinas de la entidad permanecerán cerradas durante esa fecha específica.

Motivo de la paralización del Saime

La suspensión responde a la conmemoración del aniversario de la fundación del municipio Santa Rosalía. Como parte de esta celebración local, se determinó la no prestación de servicios en las sedes del organismo en Portuguesa, lo que afectará directamente la atención al público en ese día.

Sin embargo, las autoridades indicaron que las operaciones se retomarán con normalidad el jueves 24 de abril. En este sentido, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a cualquier actualización oficial y planificar sus trámites tomando en cuenta esta pausa temporal.

Trámites que no estarán disponibles

Durante la jornada de suspensión, los usuarios no podrán acceder a los servicios habituales del Saime. Entre los procesos que quedarán detenidos se encuentran:

Solicitud y renovación de cédula de identidad

Tramitación de pasaportes

Entrega de documentos oficiales

Actualización de datos personales en el sistema

Estas gestiones deberán realizarse una vez se reanude la atención.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este anuncio, el organismo sugiere a la población organizar sus diligencias con anticipación para evitar retrasos. También es importante verificar citas programadas y mantenerse informado mediante las redes oficiales, con el fin de evitar inconvenientes innecesarios.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube