Bolsas CLAP para docentes: con estos productos el Ministerio de Educación las entrega en Caracas

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En las últimas horas, el Ministerio de Educación comenzó a entregar las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) al personal docente en Caracas.

En tal sentido, a maestros y maestras de la parroquia Antímano, municipio Libertador, la cartera de educación les otorgó este beneficio con 11 productos.

¿Qué productos trajo la bolsa CLAP a los docentes en Caracas?

Los educadores y educadoras acudieron hasta el Liceo Simón Bolívar, situado en la avenida intercomunal, en las adyacencias de la estación del Metro Carapita, y recibieron estos productos:

2 kilos de harina de maíz Kiria

2 pastas en presentación larga 250 g

1 kilo de arroz Kiria

2 1/2 de aceite La Pampa

1 kilo de azúcar

2 latas de sardina

1 kilo de frijoles

Este beneficio es enviado por el Ejecutivo como parte del CLAP magisterial creado desde octubre 2024.

En aquel entonces se nombraron los ocho frentes que vienen a optimizar la atención social de los maestros y maestras del sistema educativo nacional.

En primer lugar, el frente de la salud; en el segundo frente, la vivienda; en tercer lugar, la incorporación de los docentes al subsidio del pasaje en el transporte público; en cuarto lugar, la alimentación; mientras que el quinto frente se refiere a la política crediticia, por lo que explicó el diseño de un sistema especial de mayor alcance que permitirá adquirir productos de línea blanca; el sexto frente es la formación académica integral, a través de la política de becas, que le permitirá a los docentes completar y perfeccionar su formación especializada.

Además, el séptimo frente se relaciona con la dotación integral para el docente: “debe ser perfecta de ropa y zapatos, de manera digna, un apoyo especial”, puntualizó; y finalmente, el octavo se trata de la reincorporación de los profesionales de la educación que se encuentran en diferentes espacios de la administración pública nacional a las aulas de clase. En este sentido, llamó a los 200 mil docentes del magisterio, quienes se encuentran en diversas actividades públicas, a retomar sus labores en este sector.

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