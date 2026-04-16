Alimentación

Así están llegando las bolsas Clap en Caracas este mes de abril: 17 productos

Por Robert Lobo
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 10:00 am
Así están llegando las bolsas Clap en Caracas este mes de abril: 17 productos

Esta semana del 13 al 17 de abril, algunas parroquias de Caracas están recibiendo las bolsas Clap. El beneficio está llegando con un total de 17 productos, entre víveres, proteínas y granos.

El costo de la bolsa es de Bs 350.

¿Con cuáles productos llegaron las bolsas CLAP a La Pastora y Altagracia?

  • 3 kilos de harina de maíz (La Lucha)
  • 1 litro de aceite
  • 250 gr de leche
  • 250 gr de Nutrichicha
  • 2 latas de sardinas de 170 gr cada una
  • 1 kilos de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • 2 mortadelas de pollo especial enlatada
  • Sal de 500 gr
  • 1 kilo de arvejas 
  • Caraotas de 500 gr

 

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