Así están llegando las bolsas Clap en Caracas este mes de abril: 17 productos

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Esta semana del 13 al 17 de abril, algunas parroquias de Caracas están recibiendo las bolsas Clap. El beneficio está llegando con un total de 17 productos, entre víveres, proteínas y granos.

El costo de la bolsa es de Bs 350.

¿Con cuáles productos llegaron las bolsas CLAP a La Pastora y Altagracia?

3 kilos de harina de maíz (La Lucha)

1 litro de aceite

250 gr de leche

250 gr de Nutrichicha

2 latas de sardinas de 170 gr cada una

1 kilos de arroz

1 kilo de azúcar

2 mortadelas de pollo especial enlatada

Sal de 500 gr

1 kilo de arvejas

Caraotas de 500 gr

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