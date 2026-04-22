Por calorón revisan aires acondicionados: conozca el precio del mantenimiento y las piezas que más se dañan

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Debido al calor que se siente en Caracas, la gente les hace mantenimiento a los aires acondicionados. Empresas brindan servicios de mantenimiento para aires acondicionados de ventana y Split y ofrecen promociones.

La empresa Buen Clima Caracas, ubicada en La Candelaria, realiza el mantenimiento de los aires acondicionados Split entre 5000 y 18000 BTU por $ 20, y para los de ventana de 8000 a 18000 BTU vale $ 30.

El CEO del negocio, Juan Prado, indicó que a los equipos se les debe hacer mantenimiento cada cinco o seis meses de acuerdo a su ubicación y al uso. “En el centro de Caracas debe hacerse cada cuatro meses por el hollín de los carros y el polvo”.

Detalló que las piezas de los aires acondicionados que más se dañan son el compresor que cuesta de $ 120 a $ 130, el capacitor por $ 10; la tarjeta por $ 40, “la ponemos universal, que sirve a todos los equipos”.

Los repuestos se pueden comprar en una tienda especializada. “Estamos en Plaza La Concordia. Visitamos al cliente, verificamos la falla, y si aprueba el presupuesto compramos los repuestos”, dijo.

Químicos utilizados en mantenimiento de aires acondicionados

Comentó que para reparar los aires acondicionados usan algunos químicos como Evar 22 y desinfectante Las Llaves, que quitan ácaros de polvo, hongos, hollín de carros, partículas; saca todo lo negro, “quita hasta las huellas dactilares”.

La empresa ofrece en promoción el mantenimiento de dos equipos residenciales de 5000 a 18000 BTU, por $ 30. Para alargar la vida útil del equipo, recomendó hacer el mantenimiento más seguido, ponerle protector de voltaje y no dejarlo ensuciar tanto.

¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un aire acondicionado?

La administradora de Aire Acondicionado Corao, Nelly Rosas, indicó que hacer el mantenimiento de un aire acondicionado cuesta entre $ 30 y $ 40. En promoción, el servicio para dos equipos vale $ 50, para un equipo por $ 30; desde 5000 hasta 18000 BTU, mini split; los de ventana por $ 30 y los portátiles por $ 35.

Señaló que “si el equipo solo se usa para dormir, el mantenimiento debe hacerse cada seis meses; pero si se usa mucho, por ejemplo, en una peluquería, cada tres meses”.

Las piezas que más se dañan en un aire acondicionado

Entre las piezas que más se dañan se encuentran la tarjeta, que vale $ 25; motores de ventilador, según el tamaño del motor oscilan entre $ 30 y $ 50; tarjeta electrónica por $ 25; capacitor que hace que arranque el motor y se daña mucho, por $ 5 o $ 6.

Las piezas se pueden comprar en una tienda de aire acondicionado. El técnico revisa el equipo y hace el presupuesto. El chequeo cuesta $ 15, si el cliente acepta, solo se le cobra, solo el trabajo.

Comentó que a las piezas de aluminio se les aplica el producto químico Evar 22, con un rociador para que penetre el equipo. Para mantener la vida útil del aparato recomendó hacer mantenimiento preventivo y correctivo, colocar un protector de voltaje; y cambiar los capacitores una vez al año.

El director de Acotermica, Wilberto Villalobos, indicó que por esta época, “por el calor la gente manda a revisar el aire”.

El costo por mantenimiento de un aire acondicionado central para oficina, empresa o casa, de cinco a siete y media toneladas, cuesta de $ 80 a $ 100, para min split de 12000 a 24000 BTU, para una habitación por $ 60, los de ventana, de 5000 BTU a 24000 BTU por $ 50 o $ 60.

Destacó que el mantenimiento debe hacerse cada seis u ocho meses como mínimo, el aire hay que lavarlo porque crea hongos, el condensador se tapa y el compresor trabaja forzado.

Villalobos expresó que las piezas que más se dañan son el motor del condensador, que vale $ 220; capacitor vale de $ 10 a $ 15, el Reley por $ 20, tarjeta del evaporador de $ 20 a $ 30; y el compresor por $ 400. Las piezas se consiguen en las tiendas que venden repuestos para aires acondicionados.

“Para limpiar los serpentines (parecido a un radiador) se utiliza un producto especial, Evar 22, y Cloroquina o cloro para matar los hongos”, explicó.

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