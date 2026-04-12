Corpoelec anuncia jornada de mantenimiento en Miranda: horarios y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció este sábado una jornada de trabajos técnicos en el estado Miranda, específicamente en los Altos Mirandinos que se llevará a cabo el domingo 12 de abril.

Las labores se centrarán en la Subestación Barbecho 12,47 kV, con el objetivo de realizar mejoras preventivas y correctivas en la infraestructura que suministra energía a diversos sectores de los Altos Mirandinos, señaló el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.

El primer período de trabajo iniciará a las 6:00 y finalizará a las 7:00 de la mañana. Posteriormente, se llevará a cabo una segunda fase de operaciones desde las 11:00 hasta las 12:00 del mediodía.

Las autoridades indicaron que el cumplimiento de estos horarios busca minimizar el impacto en las actividades habituales de los suscriptores durante el día de descanso.

Alcance técnico y beneficios para el municipio Guaicaipuro

Las maniobras técnicas consisten específicamente en pruebas de aislamiento, así como en tareas de mantenimiento y conexión de Barra y Línea en la Barra #2 de la subestación mencionada. Estas acciones están diseñadas para beneficiar directamente a más de 4.100 habitantes del municipio Guaicaipuro.

A través de estas operaciones, Corpoelec busca fortalecer la estabilidad de la red de distribución. La ejecución de pruebas de aislamiento permite detectar posibles fallas futuras y asegurar que los componentes de la subestación operen bajo los estándares de seguridad requeridos para el manejo de alta tensión.

Sectores de los Altos Mirandinos que serán atendidos

El plan de mantenimiento abarcará una amplia lista de comunidades en la región mirandina. Entre los sectores que experimentarán las mejoras en la red eléctrica se encuentran Club Hípico, Corralito, Duraznos, Vista Hermosa, El Vigía y Guaremal. Asimismo, las labores impactarán positivamente en La Cascarita, Vuelta Azul, La Macarena, La Mata, La Matica, La Yerbabuena, Lagunetica, Los Nuevos Teques, San Pablito y Camata.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube