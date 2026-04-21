Bomberos rescatan a niño de 10 años que cayó en una alcantarilla este 21 de abril: video

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Durante la mañana de este martes 21 de abril, un momento de angustia se vivió en el centro del municipio San Carlos, luego de que un niño de 10 años de edad cayera accidentalmente en una alcantarilla y fuera rescatado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes.

Según el reporte oficial, los uniformados habrían recibido la llamada de alerta; y una comisión de especialistas se trasladó al sitio para evaluar la situación.

Debido a la profundidad y las características del lugar, los funcionarios debieron aplicar técnicas especializadas de rescate en espacios confinados.

Una vez fuera de la alcantarilla, el personal bomberil procedió a realizarle el soporte básico de vida.

Tras una evaluación exhaustiva en el sitio, los efectivos determinaron que el niño se encontraba fuera de peligro, presentando solo el susto natural del evento y algunas escoriaciones menores que no comprometían su integridad física.

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