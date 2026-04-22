Profesores humanoides se integran a dos universidades venezolanas: conozca el método que intriga a estudiantes

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La formación académica en Maracaibo está experimentando una transformación importante con la incorporación de tecnología robótica en dos instituciones de educación superior.

La Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE) y el Politécnico Santiago Mariño han desarrollado actividades vinculadas a la inteligencia artificial y la robótica, acercando a los estudiantes a herramientas de última generación.

Este tipo de iniciativas forma parte de una tendencia educativa que busca modernizar los procesos de enseñanza en áreas de ingeniería y tecnología, con el objetivo de preparar mejor a los futuros profesionales venezolanos.

URBE integra el robot humanoide Unitree H1

En la URBE, el robot humanoide Unitree H1 se ha convertido en una herramienta clave dentro de las carreras relacionadas con Robótica y Mecatrónica. Su presencia permite a los estudiantes observar de cerca el funcionamiento de sistemas avanzados de automatización.

El dispositivo destaca por su capacidad de imitar movimientos humanos mediante inteligencia artificial, sensores de alta precisión y sistemas de control dinámico que responden en tiempo real a su entorno.

Jornada tecnológica con robot “Caribe”

En paralelo, otra institución universitaria de Maracaibo realizó una actividad académica el pasado 17 de abril junto a la empresa Unitree Venezuela, donde se presentó el robot humanoide “Caribe”.

Durante esta jornada, estudiantes y profesores conocieron el funcionamiento del equipo y su potencial uso en áreas de investigación, educación y desarrollo tecnológico, destacando el interés creciente por la robótica en el país.

El objetivo es formar profesionales capaces de adaptarse a un entorno global marcado por la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización de procesos industriales.

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