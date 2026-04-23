¡El futuro se construye en Caracas! Jóvenes se miden en el III torneo intercolegial de robótica

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El próximo 9 de mayo, el salón de eventos Decibeles del C.C. Parque Cerro Verde será el epicentro de la innovación escolar con la celebración del III torneo intercolegial de robótica EDTPLUS.

El evento reunirá a más de 300 competidores y 800 asistentes en una jornada dedicada a potenciar las habilidades del siglo XXI, refiere una NDP.

A diferencia de los modelos de memorización tradicionales, este torneo se basa en la robótica educativa para integrar la programación, la lógica matemática y la creatividad.

De acuerdo con el reporte, la iniciativa busca que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante experiencias prácticas.

El torneo se divide en tres niveles que abarcan desde primaria hasta educación media:

Maker: Enfocado en construcción, estructura y motricidad fina para los más pequeños.

Programación: Centrado en el pensamiento lógico y la creación de algoritmos inteligentes en tiempo real.

Innovadores: Orientado al prototipado con Arduino para desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

Inclusión y cambio social

Un hito importante de esta edición es la participación de delegaciones de zonas rurales de Venezuela.

Estudiantes que recientemente no tenían contacto con herramientas digitales presentarán ahora proyectos avanzados, como brazos robóticos y sistemas automatizados, demostrando que la tecnología es un motor de cambio en todo el país.

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