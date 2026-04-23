Día del Libro y el Idioma: actividades para realizar en Caracas este 23 de abril

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Este jueves 23 de abril, Caracas se llena de letras y creatividad para celebrar el Día Internacional del Libro.

Instituciones académicas, centros culturales y espacios públicos de la ciudad organizaron una variada agenda que incluye talleres de escritura, encuentros con autores y ferias al aire libre.

Dichas actividades buscan acercar a los ciudadanos a la lectura y ofrecer herramientas para quienes desean explorar su faceta como escritores.

Actividades en la UCAB

La Universidad Católica Andrés Bello ofrece dos eventos principales en su sede de Montalbán el jueves 23 de abril. En la Sala de Usos Múltiples del Edificio Cincuentenario, el Club de Lectura Parágrafo recibirá al escritor Nicolás Melini a las 12:00 p.m. para conversar sobre su obra.

Posteriormente, a la 1:00 p.m., se llevará a cabo el taller Fantasía: Narrativa Fantástica, dictado por Sofía Avendaño. Este espacio está diseñado para quienes buscan aprender a redactar historias que desafíen la realidad en un entorno creativo.

Feria del libro en la UCV

La Universidad Central de Venezuela mantiene instalada su feria del libro 2026 en los espacios del campus. Los visitantes pueden recorrer diversos puestos que incluyen la participación de instituciones internacionales como el Goethe-Institut, que ofrece textos sobre cultura y lengua alemana. La feria presenta una amplia muestra de títulos académicos y literarios para el público general.

Exposición Postales Lectoras

El Centro Nacional del Libro (CENAL) inaugura este 22 de abril la exposición Postales Lectoras, una muestra que celebra el Día del Libro y el Idioma a través del arte visual relacionado con la lectura.

Por su parte, el Ministerio de la Cultura programó un conversatorio sobre Arte y Ecología en el Museo de Bellas Artes y una serie de presentaciones cinematográficas en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes.

Además, en el Teatro Teresa Carreño se rinde homenaje a la música y las letras con el evento Lauro: Sinfonía de Voces y Guitarra en la Sala José Félix Ribas, con acceso libre para los interesados.

Adopción de libros en Chacao

El Centro Cultural Chacao organiza una jornada titulada Adopta un libro para el jueves 30 de abril. La actividad se realizará en los Espacios Abiertos de la institución desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. con entrada gratuita.

Esta una iniciativa que busca dar nueva vida a textos usados y permitir que los asistentes se lleven ejemplares sin costo para fomentar la lectura en la comunidad.

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