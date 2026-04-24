Tributo a Michael Jackson en centro comercial de Caracas este 24 de abril: entrada gratis

Suscríbete a nuestros canales

El estreno de la película biográfica del ya fallecido cantante y bailarín estadounidense, Michael Jackson, ha generado una 'Jacksonmanía' en todo el mundo, y Venezuela no podía quedar fuera.

Es por ello que, para el disfrute de sus fans, este viernes los espacios del centro comercial Sambil Chacao se convertirán en un escenario en el que se le rendirá un tributo a quien es considerado el mejor artista de todos los tiempos.

"Quedan todos invitados al tributo especial de #MichaelJackson un show que tendrá lugar el día de mañana desde los espacios de plaza central, Nivel Autopista. Totalmente GRATUITO. Queremos recibir al fandom del rey del pop", expresó la cuenta Sambil Caracas.

El show estará a cargo del imitador de Michael Jackson, 'Carlos Jackson'.

Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Lugar: Sambil Chacao, Plaza Central, Nivel Autopista

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube