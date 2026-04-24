Detrás del Rey del Pop: Alejandra Genevieve Oaziaza revela cómo era la vida cotidiana de Michael Jackson

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Incluso para quienes compartían el mismo techo, encontrarse con Michael Jackson en la cotidianidad de su hogar podía ser una experiencia impredecible. Según testimonios de Alejandra Genevieve Oaziaza, quien formó parte del núcleo familiar de los Jackson, el artista solía llevar su amor por el entretenimiento hasta los pasillos de su residencia. Oaziaza relata que no era extraño cruzarse con él a plena luz del día y no reconocerlo de inmediato: "A veces le gustaba jugar mucho y llegaba vestido diferente; yo no sabía quién era Michael", confesó, subrayando que el cantante utilizaba el disfraz no solo para evadir a la prensa, sino como un mecanismo de juego dentro de su propio entorno privado.

Neverland: El refugio de un "tío especial"

Más allá de las excentricidades, el relato de Oaziaza humaniza la figura de Jackson como un padre y tío protector. Durante los años de formación de sus hijos —Prince Michael, Paris y Prince Michael II (Blanket)—, Michael fomentó un ambiente de cercanía con sus primos, los hijos de Alejandra. La dinámica familiar solía trasladarse a Neverland, un espacio que el artista diseñó meticulosamente para evocar la sensación de vivir dentro de un cuento de hadas. "Apenas entras ahí, te sentías como en un libro, como Peter Pan", recuerda Alejandra, destacando que Jackson era un "tío especial" que priorizaba el bienestar y la ilusión de cada miembro de su familia.

El legado de una paternidad presente

La estructura familiar de Jackson, marcada por sus matrimonios con Lisa Marie Presley y Deborah Rowe, siempre estuvo bajo el escrutinio público; sin embargo, las revelaciones de quienes convivieron con él coinciden en describirlo como un padre profundamente amoroso. En este 2026, cuando sus hijos ya han consolidado sus propias carreras y vidas adultas, estos relatos de archivo cobran un nuevo valor para entender la psicología de un hombre que, a pesar de su fama global, buscaba en la sencillez de un juego doméstico o un disfraz la conexión humana que el mundo exterior le dificultaba. La calidez de sus encuentros en los corredores de la casa Jackson permanece como uno de los recuerdos más nítidos de una era que definió la cultura popular moderna.

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