Marjorie de Sousa atraviesa complicaciones de salud: detalles del diagnóstico

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La actriz de origen venezolano, Marjorie de Sousa, compartió recientemente una alarmante fotografía desde una camilla de hospital, posteriormente el medio People en Español confirmó que la actriz padece una gastroenteritis aguda infecciosa.



En este sentido, los problemas de salud para la actriz comenzaron el pasado domingo, cuando la salud de la intérprete decayó drásticamente poco antes de salir a escena. Por su parte, su colega, el actor Julio Camejo, relató a los medios el crítico momento: "Ella estaba a punto de desmayarse. Tenía un semblante extremadamente pálido", comentó para describir la urgencia con la que trasladaron a la actriz hacia el centro médico.



Debido a su estado, la también cantante abandonó la producción de la obra teatral Perfume de Gardenia de manera temporal, lo que obligó a la reconocida actriz, Maribel Guardia, a tomar su lugar para llevar a cabo la segunda función del día. Además, fuentes cercanas a la artista explicaron que Marjorie permanecerá bajo estricta vigilancia médica hasta que los doctores aseguren su recuperación total.



En otro orden de ideas, este quebranto de salud coincide con el día de su cumpleaños, fecha que ahora pasa en manos de los especialistas mientras sus seguidores esperan su pronto regreso a los escenarios. Es importante destacar que, bajo el lema "paso a paso", la actriz mantiene informados a sus fans, aunque todavía no existe una fecha oficial para su alta médica.

Foto: @marjodsousa

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