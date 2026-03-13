Marjorie de Sousa la pega en México tras protagonizar famoso musical

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La actriz venezolana Marjorie de Sousa vuelve a ser noticia tras confirmarse que protagonizará el famoso musical “Perfume de Gardenia”, donde comparte créditos con figuras como David Zepeda, Laura León, Maribel Guardia, Rosa Gloria Chagoyan, entre otros.

“Perfume de Gardenia”, es un gran espectáculo teatral que rinde homenaje a la época dorada del cabaret mexicano, y que incluye música, comedia, romance y bailes lleno de glamour, con mas de 70 artistas en escena, vestuarios de época y música en vivo que prometer cautivar al público.

La protagonista de esta obra anteriormente fue la actriz Aracely Arámbula, quien tuvo que abandonar el show por motivos personales y de salud, tras enfrentar una enfermedad, por lo que fue sustituida por la venezolana. “Debido a compromisos personales, no podré realizar esta nueva temporada de Perfume de Gardenia, la cual se llevará a cabo en el Teatro San Rafael de Ciudad de México… Ha sido un honor ser parte de este gran proyecto, el cual tiene todo mi cariño por todos los grandes momentos que he vivido”, expresó Aracely con su retiro.

Ahora es el turno de brillar de Marjorie de Sousa, quien expresó su felicidad de unirse a esta producción y dar vida al personaje de Gardenia.

“Este personaje marcó de una forma muy especial y poder representarla hoy es un reto, pero también una forma de agradecerme lo que he logrado en mi vida. Uno siempre regresa a donde fue feliz. Además, que este tipo de teatro hace falta; nos lleva por una época hermosa: los trajes, los peinados, el maquillaje, la, todo es mágico, y la gente se regala, ya que te pones a bailar y a gozar…

Vivimos en una sociedad que señala y juzga sin ver sus zapatos, y sí tiene mucho que ver conmigo y con muchas mujeres que brillamos en [lo] que hacemos y que trabajamos fuerte para salir adelante, pero eso es parte del proceso y de eso se aprende, así que debemos agradecerlo”, comentó la actriz a People sobre su trabajo en esta obra.

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