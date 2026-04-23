En video: Majida Issa, “La Diabla” de Sin Senos Sí Hay Paraíso reacciona tras tragedia en la producción

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La actriz Majida Issa, reconocida por su papel como “La Diabla” en la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso, compartió un mensaje en video en el que se refirió a la situación que atraviesa parte de la producción audiovisual tras un hecho que ha generado conmoción en Colombia.

Sus declaraciones se producen en medio de la circulación de material relacionado con el caso por lo que pidió empatía, el respeto y la responsabilidad al momento de difundir información en redes sociales.

Llamado al respeto hacia las personas afectadas

En su mensaje, Issa expresó que los últimos días han sido difíciles principalmente para las familias de sus compañeros y para quienes forman parte del equipo de trabajo.

La actriz insistió en la importancia de respetar el dolor de los afectados y pidió evitar la exposición innecesaria de situaciones sensibles que puedan profundizar el impacto emocional.

Críticas a la difusión de contenido en redes sociales

Majida Issa cuestionó la circulación de videos y publicaciones relacionadas con el hecho, señalando que este tipo de contenidos puede generar más daño del que se percibe.

Pidió a los usuarios detener la difusión de material sensible y reflexionar sobre el impacto que puede tener compartir este tipo de información, especialmente en momentos de vulnerabilidad.

Defensa del gremio audiovisual

La actriz también se refirió al trabajo del sector audiovisual, asegurando que ha sido una voz activa en la defensa de mejores condiciones laborales dentro de la industria.

Destacó que existen mesas de trabajo en curso para discutir mejoras en el gremio y señaló la importancia de continuar estos espacios de diálogo de forma constructiva.

Un llamado a la empatía y la prudencia

Issa insistió en que la respuesta ante situaciones difíciles debe estar basada en la empatía y no en la confrontación, reiterando que la violencia no se combate con más violencia.

Asimismo, pidió cuidado al momento de compartir información en redes sociales y promovió el respeto como eje central en la conversación digital.

La actriz agradeció las muestras de apoyo hacia las personas involucradas y reconoció el acompañamiento brindado dentro del entorno de trabajo.

Finalmente, reiteró su llamado a la prudencia, la solidaridad y el respeto ante la situación.

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