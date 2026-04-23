¡Más cuentos de Ángela Aguilar! la versión que desata polémica y reescribe un viejo rumor con un hombre casado

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El nombre de Ángela Aguilar volvió a posicionarse en tendencias digitales tras unas recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la cantante habría tenido acercamientos en el pasado con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado o desmentido de manera directa estas versiones, por lo que el tema continúa dentro del terreno de la especulación mediática.

El origen de la versión que volvió a circular

De acuerdo con lo expresado por Ceriani, la supuesta cercanía entre Ángela Aguilar y Canelo Álvarez habría comenzado en 2021, cuando la artista interpretó el Himno Nacional de México en una de las peleas del boxeador.

Según esta versión, a partir de ese momento habrían existido encuentros privados entre ambos, incluyendo supuestas visitas del deportista a la cantante cuando ella se encontraba en Houston.

El detalle del helicóptero que reavivó la polémica

Uno de los elementos que más atención ha generado es la versión de que el boxeador habría utilizado un helicóptero para visitar a la cantante en ocasiones puntuales.

Este detalle se ha relacionado en redes sociales con declaraciones pasadas de Ángela Aguilar, en las que mencionó que alguien cercano habría tenido un gesto romántico de ese tipo hacia ella cuando no se sentía bien.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Canelo Álvarez han hecho declaraciones públicas sobre estas versiones, por lo que el caso permanece en el ámbito de los rumores difundidos en medios de espectáculos, pero sin duda ha dejado la pregunta abierta ¿Será que a la Angelita le atraen los hombres casados?

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