Multaron a Coachella tras el show de estos artistas: sepa más

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Las autoridades de Indio, California, aplicaron una sanción de 44,000 dólares a la organización de Coachella 2026.

Esto, debido a que los sets de Justin Bieber y el DJ Anyma durante el segundo fin de semana sobrepasaron el límite horario de la 01:00 a.m., lo que activó de inmediato las multas municipales.



El breve retraso de Bieber (apenas dos minutos) le costó al festival 20,000 dólares. Por otro lado, Anyma extendió su presentación nueve minutos más de lo permitido, sumando otros 24,000 dólares a la cuenta.

Según la normativa local, el ayuntamiento destinará este dinero directamente a servicios públicos y seguridad ciudadana.

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