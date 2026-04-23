Límite

Multaron a Coachella tras el show de estos artistas: sepa más

Luego de que dos celebridades excedieran el tiempo de sus presentaciones durante el fin de semana pasado, el festival enfrentó multas por pasar el límite establecido

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 23 de abril de 2026 a las 11:05 am

Las autoridades de Indio, California, aplicaron una sanción de 44,000 dólares a la organización de Coachella 2026.

Esto, debido a que los sets de Justin Bieber y el DJ Anyma durante el segundo fin de semana sobrepasaron el límite horario de la 01:00 a.m., lo que activó de inmediato las multas municipales.


El breve retraso de Bieber (apenas dos minutos) le costó al festival 20,000 dólares. Por otro lado, Anyma extendió su presentación nueve minutos más de lo permitido, sumando otros 24,000 dólares a la cuenta.

Según la normativa local, el ayuntamiento destinará este dinero directamente a servicios públicos y seguridad ciudadana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América