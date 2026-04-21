¡Karol G rechaza públicamente a Peso Pluma! Asi fue el momento viral que compartieron en pleno escenario de Coachella

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Durante su presentación en Coachella 2026, Karol G sorprendió al público al invitar a Peso Pluma al escenario para interpretar en vivo su colaboración “QLONA”, uno de los momentos más celebrados de la noche. La aparición del artista mexicano elevó la energía del espectáculo y desató la euforia entre los asistentes.

Sin embargo, además de la actuación musical, un breve instante entre ambos artistas llamó la atención en plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

En el video difundido en plataformas digitales se observa cuando la intérprete colombiana aparta ligeramente al cantante, toma su mano y la levanta frente a los asistentes. La escena fue interpretada por numerosos usuarios como el rechazo a un abrazo.

Un instante que disparó las reacciones

La secuencia comenzó a circular pocas horas después de la presentación y generó miles de comentarios. Como suele ocurrir con figuras de gran impacto mediático, cada gesto fue analizado por seguidores que compartieron distintas opiniones sobre lo ocurrido en tarima.

Algunos internautas consideraron que Karol G buscó marcar distancia en ese instante, mientras otros defendieron que solo quiso redirigir la atención hacia el público y mantener el ritmo del espectáculo.

Coachella y los momentos virales

Más allá del debate en redes, la presencia de ambos artistas en el escenario confirmó nuevamente la fuerza de la música latina dentro de uno de los festivales más importantes del mundo. La aparición conjunta fue celebrada por asistentes y seguidores de ambos intérpretes.

Karol G continúa consolidando su protagonismo internacional, mientras que Peso Pluma mantiene su impacto global con cada presentación. Esta vez, un breve gesto bastó para convertirlos nuevamente en tendencia.

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