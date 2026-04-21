Del escenario al set: Rosalía debuta como actriz en la tercera temporada de “Euphoria”

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El segundo episodio de la nueva entrega de Euphoria, emitido este domingo 19 de abril de 2026, marcó un hito en la carrera de Rosalía al presentar su esperado debut como actriz de televisión. Bajo el nombre de "Magick", la cantante se integra a la trama como una de las trabajadoras del club nocturno Silver Slipper, un entorno que sirve de telón de fondo para los nuevos conflictos de Rue (Zendaya). La primera aparición de la catalana se produjo en una escena cargada de tensión y humor negro, donde se le observa interactuando con otros personajes mientras utiliza un collarín ortopédico, justificando su uso ante la posible vigilancia de un "detective privado". Esta incursión no solo destaca por la presencia física de la artista, sino por su capacidad para alternar diálogos en inglés con expresiones y modismos en español que refuerzan la autenticidad de su interpretación.

El respaldo de Sam Levinson y la evolución de "Magick"

La decisión de incorporar a Rosalía al elenco principal de esta temporada fue una apuesta personal del creador de la serie, Sam Levinson, quien ha elogiado la capacidad emocional y la dureza que la intérprete aporta al set. Según declaraciones previas del director, el personaje de Magick fue diseñado específicamente para aprovechar la versatilidad de la española, describiéndola como una figura "divertida, ruda y profundamente humana". Para Rosalía, este papel representa su primer trabajo actoral de gran escala tras su breve aparición en el cine español años atrás, consolidando su transición hacia las artes escénicas en un entorno de alta exigencia como lo es la producción de HBO. La química mostrada en pantalla con el elenco habitual sugiere que su participación será clave para explorar las nuevas subculturas laborales y de supervivencia que la serie ha decidido abordar en este ciclo de 2026.

Recepción mediática y futuro en la temporada

La reacción en plataformas digitales ha sido inmediata, posicionando el nombre de la artista en las tendencias mundiales bajo el análisis de su desempeño actoral. Mientras que algunos críticos destacan su naturalidad frente a la cámara, otros subrayan el simbolismo de su vestuario y la intención de su narrativa dentro de la evolución de personajes como Cassie (Sydney Sweeney), quien también explora nuevas facetas profesionales en esta entrega. Con la disponibilidad de este segundo episodio, la tercera temporada de Euphoria reafirma su estatus como un fenómeno cultural que continúa integrando a las figuras más influyentes del arte contemporáneo. Los seguidores de la serie podrán seguir el desarrollo de la historia de Magick en los próximos episodios, los cuales se estrenarán semanalmente a través de la plataforma de streaming, manteniendo la expectativa sobre el alcance final de la colaboración entre la "Motomami" y el universo de Levinson.

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