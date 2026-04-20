¡En video! Asi fue el momento del ataque que enlutó al equipo de Sin Senos Sí Hay Paraíso

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Nuevos detalles salieron a la luz sobre el violento hecho ocurrido en un set de grabación vinculado a la producción de Sin senos sí hay paraíso, donde tres personas fallecieron en un ataque que ha generado conmoción en Colombia y en la industria audiovisual.

El material audiovisual conocido en las últimas horas permitiría reconstruir parte de la secuencia del crimen, ocurrido en el área de parqueadero del lugar. Las imágenes muestran el momento inicial de la agresión y el caos que se desató segundos después entre miembros del equipo técnico y personal de seguridad.

El ataque comenzó sin advertencia

De acuerdo con la secuencia observada en el video, una de las víctimas se encontraba cerca de la reja perimetral del set, en la zona de la calle, mientras que, del lado de adentro se encontraba un personal de seguridad y otras personas del equipo de trabajo.

En ese momento, un hombre vestido con chaqueta negra y gorra roja pasó frente al lugar y, segundos después, regresó sobre sus pasos. Sin mediar palabra, se acercó por la espalda a la víctima y la atacó con un arma blanca, según se aprecia en las imágenes.

Intentó escapar, pero el agresor continuó persiguiéndolo

Tras la primera agresión, la víctima intentó alejarse del atacante mientras este continuaba siguiéndolo. La escena provocó una inmediata reacción de quienes estaban cerca del acceso principal del set.

Una mujer que se encontraba en la zona corrió hacia el interior para pedir ayuda, mientras varios integrantes del equipo salieron hacia el lugar tras percatarse de lo que estaba ocurriendo.

Momentos de pánico dentro del recinto

Durante algunos segundos, la cámara pierde parcialmente la visión directa de la víctima y del agresor, mientras varias personas corren hacia la zona del ataque.

Posteriormente, se observa cómo algunos presentes retroceden rápidamente y vuelven a cerrar la reja de seguridad en un intento por contener la situación y proteger al resto del personal que se encontraba dentro del set.

El ambiente fue descrito como de total desesperación, con trabajadores intentando ponerse a salvo mientras otros buscaban auxiliar a los heridos.

Una de las víctimas cayó gravemente herida

En las imágenes se aprecia que la persona inicialmente atacada cayó al suelo con heridas de gravedad. Minutos después, un vehículo ingresó al lugar para trasladarlo de urgencia a un centro asistencial.

Sin embargo, el hecho dejó un saldo total de tres personas fallecidas, dos integrantes del equipo de Sin Senos Sí Hay Paraíso y el atacante.

Conmoción en el mundo artístico

Tras conocerse la tragedia, distintas figuras del espectáculo expresaron mensajes de solidaridad con las familias de las víctimas y con el equipo de producción afectado.

La noticia ha causado especial impacto por tratarse de una serie ampliamente conocida en América Latina y por la crudeza con la que ocurrió el ataque en pleno entorno de trabajo.

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