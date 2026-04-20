¡Demuestran su amor en tarima! Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan un momento de complicidad al ritmo de la musica

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Durante una presentación en el Barclays Center de Brooklyn, en el marco de su gira ¿Y Ahora Qué? World Tour, el cantante Alejandro Sanz protagonizó un momento sobre el escenario junto a la actriz Stephanie Cayo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes, difundidas a través de Instagram, muestran una interacción entre ambos en medio del espectáculo, en el video se ve a Stephanie Cayo subir al escenario en Nueva York. Su presencia se dio en medio del desarrollo del espectáculo, mientras Alejandro Sanz la esperaba con los brazos abiertos.

Un instante de cercanía en plena presentación

Durante su aparición en tarima, ambos artistas bailaron al ritmo del coro mientras sonaba la música de fondo. La escena se desarrolló de forma espontánea, algo que en la pareja ya se ha vuelto tendencia pues la actriz suele acompañar al cantante a sus presentaciones.

El video que se volvió tendencia

Tras su publicación en Instagram, el fragmento del concierto comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

El ¿Y Ahora Qué? World Tour de Alejandro Sanz ha estado acompañado de múltiples momentos que han generado conversación en redes sociales. La aparición de Stephanie Cayo en el escenario en este concierto se suma a la serie de instantes destacados durante la gira.

El video continúa circulando ampliamente, consolidándo a la pareja como un equipo, de esas relaciones donde existe el apoyo y la complicidad.

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