En video: Las palabras de Carmen Villalobos tras el atentado durante grabación de Sin Senos Si Hay Paraíso

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La actriz Carmen Villalobos expresó un profundo dolor tras el violento episodio ocurrido durante el rodaje de la producción Sin Senos Sí Hay Paraíso en Bogotá, en el que varios integrantes del equipo perdieron la vida. El hecho generó conmoción en el medio televisivo y dejó un ambiente de duelo entre actores, técnicos y personal de producción.

Villalobos, protagonista de la exitosa serie, reaccionó con mensajes cargados de tristeza, solidaridad y despedida, destacando el impacto emocional que dejó la tragedia en todo el equipo de trabajo.

Un mensaje entre la tristeza y el reconocimiento

Durante una aparición pública en la que recibió el premio a Mejor Actriz Protagónica por otro proyecto de Netflix, la intérprete no pudo ocultar su conmoción. En medio de su discurso, agradeció al público y al equipo de producción, pero dejó claro que su corazón estaba afectado por lo ocurrido.

La actriz expresó que sus pensamientos estaban con las familias de sus compañeros fallecidos y pidió que fueran recordados con respeto y dignidad. Sus palabras reflejaron el difícil contraste entre el reconocimiento profesional y el dolor personal del momento.

“Nos volvemos familia en cada proyecto”

Previo a la premiación, Villalobos ya había compartido mensajes en redes sociales donde reflexionaba sobre la unión que se forma entre los equipos de grabación. Explicó que las jornadas de rodaje generan vínculos profundos, ya que se comparte gran parte del día con los compañeros de trabajo.

La actriz señaló que la noticia la dejó en estado de impacto emocional y que resultaba difícil procesar lo ocurrido, incluso mientras atravesaba un momento de celebración profesional.

También insistió en la importancia de acompañar a las familias afectadas y enviar fortaleza en medio del duelo.

Despedidas personales que conmovieron al público

En sus historias, Villalobos dedicó palabras a los fallecidos del equipo de producción. Entre ellos, recordó a un compañero al que describió como una persona llena de energía positiva, buena actitud y luz dentro del set.

La actriz expresó incredulidad ante la noticia y agradeció los momentos compartidos durante el trabajo diario, resaltando la cercanía que se genera en las grabaciones.

Uno de los mensajes más comentados fue el dedicado a un conductor del equipo de producción, a quien la actriz no conocía personalmente pero quiso honrar públicamente.

Villalobos resaltó el papel fundamental de los trabajadores detrás de cámaras, como conductores y personal logístico, quienes hacen posible el funcionamiento diario de una producción. En su mensaje destacó su esfuerzo silencioso, las largas jornadas y la entrega constante sin protagonismo.

La actriz cerró sus palabras con una dedicatoria a las víctimas y un pedido de respeto hacia sus familias, dejando una reflexión que ha conmovido a seguidores y colegas por igual.

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