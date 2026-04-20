¡Su mayor fan! Pedro Pascal confiesa que le rogó a Bad Bunny para estar en su show del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento continúa analizando los momentos más emblemáticos del reciente Super Bowl 2026, y una de las anécdotas más comentadas ha surgido tras la publicación de la última edición del medio estadounidense Fantastic Man. En esta entrega, el actor Pedro Pascal ofreció detalles inéditos sobre su participación especial durante el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, revelando que la iniciativa de aparecer juntos no fue producto de una estrategia de marketing previa de la producción, sino de una propuesta personal que él mismo le hizo al cantante en los camerinos. Según el relato del protagonista de The Last of Us, el encuentro para coordinar esta breve pero impactante aparición se dio en un entorno de alta presión donde la respuesta del intérprete urbano fue lo que más capturó su atención por la honestidad y sorpresa del momento.

La analogía del "reno" y el impacto del encuentro

Durante la conversación, Pascal narró con su característico sentido del humor la forma en que abordó a Bad Bunny para sugerirle que ambos compartieran un instante en el escenario ante la audiencia global. El actor describió que, al recibir la propuesta, el puertorriqueño tuvo una reacción de absoluto desconcierto que Pascal comparó gráficamente con la de un “reno paralizado por las luces de un auto”. Esta descripción resalta el contraste entre la seguridad habitual de la superestrella del reguetón y la vulnerabilidad que mostró ante la posibilidad de integrar a una figura de la talla de Pascal en un show tan rigurosamente coreografiado. A pesar de esa parálisis inicial, el actor destacó que la disposición del cantante fue inmediata una vez que procesó la magnitud del cruce cultural que representarían ambos en pantalla.

Consolidación de la cultura pop bilingüe en 2026

A pesar de la sorpresa que descolocó momentáneamente al cantante, la colaboración se materializó como uno de los segmentos más celebrados de la noche, consolidando el vínculo entre el cine de Hollywood y la música latina contemporánea. Para Pascal, esta experiencia representó un hito en su carrera fuera de la actuación dramática, permitiendo mostrar una faceta de camaradería genuina que ha sido ampliamente reseñada por la crítica tras la publicación de la entrevista. Este tipo de interacciones entre figuras hispanas de primer nivel refuerza la tendencia de unidad cultural que ha predominado en los grandes eventos de entretenimiento en lo que va de año, dejando claro que el éxito del Super Bowl de este año residió en la capacidad de sus protagonistas para gestionar la espontaneidad por encima de lo planificado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube