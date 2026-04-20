Tragedia en “Sin senos sí hay paraíso”: fallecen tres personas tras ataque en el set de grabación

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Un ataque violento ocurrido la tarde del sábado 18 de abril de 2026 en el Parque Nacional Oriental, ubicado en la localidad de Santa Fe en Bogotá, resultó en el fallecimiento de tres personas durante una jornada de grabación de la serie "Sin senos sí hay paraíso". De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, un hombre irrumpió en el set y agredió con un arma blanca a varios integrantes del equipo técnico. En medio del intento por detener al atacante, otras dos personas resultaron heridas y el agresor perdió la vida en el lugar. Las víctimas mortales vinculadas a la producción fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quienes se desempeñaban en labores operativas del proyecto.

Reacciones del gremio y exigencias de seguridad

Tras la confirmación del hecho, la Asociación Nacional de Trabajadores del Audiovisual (ANTA) emitió un comunicado oficial expresando su solidaridad con las familias de los fallecidos y denunciando la falta de condiciones adecuadas para resguardar la integridad del personal en los sets de grabación. La organización hizo un llamado a las autoridades y a las empresas productoras para reforzar de manera obligatoria las medidas de seguridad, señalando que la exposición en espacios públicos sin el debido acompañamiento policial o privado representa un riesgo latente para los trabajadores. En redes sociales, la comunidad artística ha impulsado el uso del hashtag #SilencioEnElSet como una forma de duelo y protesta institucional ante la vulnerabilidad del sector.

Testimonios del elenco y solidaridad institucional

A pesar de que parte del elenco principal se encontraba en la ciudad de Cartagena asistiendo a los Premios India Catalina al momento del ataque, las reacciones de las figuras de la serie no se hicieron esperar. La actriz Carolina Gaitáncompartió un mensaje en sus canales digitales para honrar la memoria de Nicolás Perdomo, destacando su labor dentro del equipo. Por su parte, Carmen Villalobos manifestó el impacto emocional que este suceso ha tenido en la producción, describiendo al equipo como una unidad familiar que comparte extensas jornadas de convivencia. Ambas actrices coincidieron en la dificultad de asimilar lo ocurrido, mientras las autoridades de Bogotá continúan con las investigaciones para esclarecer el origen de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes en este suceso que ha paralizado la industria audiovisual nacional este domingo 19 de abril.

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