Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel: así fueron sus votos en una ceremonia llena de amor

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La empresaria Daniela Ospina y el cantante Gabriel Coronel celebraron su boda religiosa en Medellín ayer viernes 18 de abril, en un evento que reunió a familiares, amigos cercanos y generó gran atención en redes sociales.

La ceremonia marcó un nuevo paso en una relación que ya había pasado por el matrimonio civil en 2023.

El enlace se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento latino, no solo por la unión en sí, sino también por la forma en que la pareja compartió varios momentos del evento con sus seguidores.

Ceremonia con fuerte presencia en redes sociales

Durante la boda, Daniela Ospina utilizó su cuenta de Instagram para mostrar instantes clave de la celebración, incluyendo su llegada a la iglesia y partes de la ceremonia. La interacción en redes fue constante, con miles de seguidores atentos a cada publicación.

El evento tuvo una notable exposición digital, lo que permitió que el público siguiera en tiempo real varios de los momentos más importantes del enlace.

Votos emotivos y símbolos de unión

Uno de los puntos más destacados de la ceremonia fueron los votos matrimoniales, donde ambos expresaron mensajes cargados de emoción y compromiso.

“Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti…”, fueron parte de las palabras de Daniela Ospina, visiblemente emocionada. Acto seguido, el sacerdote les dio la bendición.

Mientras tanto, Gabriel Coronel expresó: “Eres mi certeza y el lugar al que siempre quiero volver. Gracias por existir en mi vida como ese amor que no se extingue, pero se siente en el corazón”.

También se realizó el intercambio de cirios, un ritual simbólico que representó la unión de ambas familias, según explicó el sacerdote durante la ceremonia.

La historia entre Ospina y Coronel ha avanzado en distintas etapas desde el inicio de su relación en 2021. Posteriormente, formalizaron su unión civil en 2023 y, finalmente, celebraron su boda religiosa en 2026.

Con esta ceremonia, la pareja consolida una etapa importante de su vida familiar, manteniendo el interés del público y de sus seguidores, quienes han acompañado su historia desde sus inicios.

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